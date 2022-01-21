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Росгвардейцы увезли в наручниках жителя Петербурга, который обещал зарезать любимую и её сына. Этому очень обрадовались в Москве

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Семейная драма стала удачей для сотрудников правоохранительных органов Петербурга и Москвы. Первые избавили петербурженку от абьюзера, вторые завершат дело о мошенничестве.

Крики жительницы одного из домов на проспекте Пархоменко слышали все жильцы накануне около одиннадцати вечера. Они вызвали участкового, а тот в свою очередь — ОВО, сообщили 21 января в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и области.

На лестничной площадке дома задержали мужчину с кухонным ножом, который угрожал порезать гражданскую жену и её 18-летнего сына.

На дебошира надели наручники и увезли в отдел полиции, где выяснилось, что он больше трех лет находится в федеральном розыске за мошенничество, совершенное на территории города Москвы.

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Комментарии (4)

александрниколаич
Фонтанка, сколько же можно, читайте то, что печатаете. Если верить жителю, то заголовки были в наручники, когда уволили росгвардейцев.
Poligraf
Фонтанка, сколько же можно, читайте то, что печатаете. Если верить заголовки, росгвардейцы были в наручники, когда уволили жителя.
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