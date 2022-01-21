Росгвардейцы увезли в наручниках жителя Петербурга, который обещал зарезать любимую и её сына. Этому очень обрадовались в Москве

Семейная драма стала удачей для сотрудников правоохранительных органов Петербурга и Москвы. Первые избавили петербурженку от абьюзера, вторые завершат дело о мошенничестве.



Крики жительницы одного из домов на проспекте Пархоменко слышали все жильцы накануне около одиннадцати вечера. Они вызвали участкового, а тот в свою очередь — ОВО, сообщили 21 января в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и области.



На лестничной площадке дома задержали мужчину с кухонным ножом, который угрожал порезать гражданскую жену и её 18-летнего сына.

