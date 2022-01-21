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«Рыцарем меня можно называть очень условно». Петербургского педагога удостоили престижной госнаграды Финляндии

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Заместитель директора по развитию петербургской 204 школы была удостоена рыцарского ордена Финского Льва.

«Я имел честь вручить Ольге Витальевне Миловидовой рыцарский орден Финского Льва от имени президента республики. Мы поблагодарим Ольгу за ее многолетнюю работу по преподаванию финского языка в Санкт-Петербурге в школе под номером 204», — объявила 20 января на своей странице в Facebook генеральный консул Финляндии Саннамaариа Ванамо.

Рыцарский знак, который вручили заместителю директора по развитию школы 204 и филологу-финисту, присуждается за особый вклад в укрепление имиджа финской культуры за рубежом.

Скриншот со страницы в <a href="https://www.facebook.com/sannamaaria.vanamo/posts/1289579444876679" class="io-leave-page _" target="_blank">Facebook</a> генконсула Финляндии Саннамaарии Ванамо
Скриншот со страницы в Facebook генконсула Финляндии Саннамaарии Ванамо
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В комментарии «Фонтанке» Ольга Миловидова заявила, что не ожидала награды. «Мои финские друзья где-то в преддверии 60-летия моего в 2020 намекали: ну жди», — заметила она.

Филолог добавила, что юбилей прошел перед началом пандемии коронавируса, который «нагнал» её в 2021 году. После выздоровления события развивались стремительно, включая неожиданное письмо от генерального консула о награде. «Я испытала радость и гордость за страну, которая уважает труд простого человека», — поделилась чувствами Миловидова.

Она отметила, что у награжденного государственной наградой её уровня титула нет. «То есть рыцарем меня можно называть только очень условно», — резюмировала педагог.

Скриншот со страницы в <a href="https://www.facebook.com/sannamaaria.vanamo/posts/1289579444876679" class="io-leave-page _" target="_blank">Facebook</a> генконсула Финляндии Саннамaарии Ванамо
Скриншот со страницы в Facebook генконсула Финляндии Саннамaарии Ванамо

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Комментарии (6)

Pastulat0
Ведь и вправду. Любая награда финансируется в качестве поощрения. Будь то медаль или даже хотя бы 'почётная грамота' с 'кубками', и т.дп., не говоря уже о правительственных за достижения в науке с обучением населения.

Это выходит, что финны провоцируют нашу соотечественницу стать иноагентом и резидентом иностранного государства?
Ай, йяй, Яй!!!
kоt-obormot
Суровые нынче времена - опасненько такие награды получать.
А так, конечно - мои поздравления!
Mamaroma1
Очень рад за Ольгу Витальевну. Это моя школа и мой учитель много лет назад.
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