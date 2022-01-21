«Рыцарем меня можно называть очень условно». Петербургского педагога удостоили престижной госнаграды Финляндии

Рыцарский знак, который вручили заместителю директора по развитию школы 204 и филологу-финисту, присуждается за особый вклад в укрепление имиджа финской культуры за рубежом.

«Я имел честь вручить Ольге Витальевне Миловидовой рыцарский орден Финского Льва от имени президента республики. Мы поблагодарим Ольгу за ее многолетнюю работу по преподаванию финского языка в Санкт-Петербурге в школе под номером 204», — объявила 20 января на своей странице в Facebook генеральный консул Финляндии Саннамaариа Ванамо.

В комментарии «Фонтанке» Ольга Миловидова заявила, что не ожидала награды. «Мои финские друзья где-то в преддверии 60-летия моего в 2020 намекали: ну жди», — заметила она.



Филолог добавила, что юбилей прошел перед началом пандемии коронавируса, который «нагнал» её в 2021 году. После выздоровления события развивались стремительно, включая неожиданное письмо от генерального консула о награде. «Я испытала радость и гордость за страну, которая уважает труд простого человека», — поделилась чувствами Миловидова.



Она отметила, что у награжденного государственной наградой её уровня титула нет. «То есть рыцарем меня можно называть только очень условно», — резюмировала педагог.

