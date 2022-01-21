Лихача, пролетевшего на красный по Просвещения и сбившего пешеходов, отправили в колонию

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который сбил двух пешеходов на регулируемой «зебре» весной 2021 года. Один из потерпевших умер в больнице. Об этом сообщает 21 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



ДТП произошло 9 мая в 2:07 на пересечении проспекта Просвещения с улицей Руднева. Подсудимый, управляя чужим Chevrolet Cruze, следовал по второй от правого края полосе проспекта Просвещения от улицы Кустодиева в сторону проспекта Культуры на скорости порядка 70–80 км/ч. Проигнорировав красный сигнал светофора, он выехал на перекресток с Руднева и сбил двух человек, переходивших проспект по регулируемому пешеходному переходу. В результате оба пешехода получили тяжелые травмы, и один из них 17 мая скончался в больнице от отека и дислокации головного мозга.