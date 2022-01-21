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Лихача, пролетевшего на красный по Просвещения и сбившего пешеходов, отправили в колонию

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Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который сбил двух пешеходов на регулируемой «зебре» весной 2021 года. Один из потерпевших умер в больнице. Об этом сообщает 21 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

ДТП произошло 9 мая в 2:07 на пересечении проспекта Просвещения с улицей Руднева. Подсудимый, управляя чужим Chevrolet Cruze, следовал по второй от правого края полосе проспекта Просвещения от улицы Кустодиева в сторону проспекта Культуры на скорости порядка 70–80 км/ч. Проигнорировав красный сигнал светофора, он выехал на перекресток с Руднева и сбил двух человек, переходивших проспект по регулируемому пешеходному переходу. В результате оба пешехода получили тяжелые травмы, и один из них 17 мая скончался в больнице от отека и дислокации головного мозга.

Автомобилист свою вину признал. Суд признал его виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2,5 года. Также с мужчины взыскали 1 миллион рублей компенсации морального вреда в пользу родных погибшего.

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Комментарии (14)

Kilrathi
"Проигнорировав красный сигнал светофора" - это, вообще-то, преднамеренное, а не "по неосторожности".
"По неосторожности" - это когда в условиях плохой видимости на свой зеленый...
мухомор
А мог бы даже без судимости уйти.
Не договорился с родственниками погибшего.
Крайне редкий сейчас случай.
предложить совсем нечего было или же родственникам не надо.
265859866
Будни Арканара..........
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