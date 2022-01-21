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Повезло, что безрогий. В Петербург доставили человека, пострадавшего из-за быка на Валааме

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Работника фермы Валаамской обители 21 января доставили из Карелии в Петербург. Сначала его приняли в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова, а оттуда направили на операционный стол в НИИ имени Джанелидзе.

Как сообщает 47news, вчера вечером 58-летний мужчина пострадал от одного из монастырских быков, к счастью, безрогого. Ему диагностировали перелом рёбер.

«Бык не виноват, он находился в стойле, а работник полез к животному. Оно толкнуло его корпусом. Там узко, ударился об железное. Это не какое-то бешенство... Вот у нас пару лет назад был случай: выпустили пару быков, они давай друг с другом играть, а в итоге кого видели, на того и неслись. Тут же — несчастный случай. У нас несколько быков. Не помню, как этого звать, но рогов у него нет», — поделился с изданием начальник Валаамской фермы отец Агапий.

Про пострадавшего известно, что зовут его Виталий, он долго путешествовал по России: ездил на Дальний Восток, в Коми, в Архангельскую область. На ферме при Спасо-Преображенском Валаамском монастыре, где развивают молочное производство, он следил за скотом. Был не трудником (что подразумевает определённую форму духовного развития), а простым работником.

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Комментарии (2)

261847251
В Карелии уже рёбра вправить некому?
bluxer
Так себе история.
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