В Петербурге простились с митрополитом Владимиром. Его похоронили в Александро-Невской лавре

На литургии вместе с действующим митрополитом Варсонофием молились губернатор Александр Беглов, спикер парламента Александр Бельский и депутат Госдумы Михаил Романов, сообщает 21 января корреспондент «Фонтанки».
автор видео Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Проститься с бывшим владыкой пришли около 100 человек, преимущественно — церковные деятели: епископ, благочинные, настоятели храмов. Митрополит Варсонофий после литургии зачитал соболезнования, переданные патриархом Кириллом, и напомнил жизненный путь митрополита Владимира.
Митрополит Владимир (в миру — Котляров Владимир Саввич) родился 27 мая 1929 года в Актюбинске в Казахстане в семье диакона. По окончании в 1948 году Джамбульского статистического техникума поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1952 году. В феврале 1962 года пострижен в монашество, назначен зам. начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме.
Санкт-Петербургской епархией управлял в 1995 – 2014 годах.
Депутат Государственной думы Михаил Романов в своём соболезновании напомнил, что Владимир не вступал в политические конфликты и проявлял дипломатию:
«Когда в Санкт-Петербурге разгорелся конфликт вокруг передачи музеефицированного Исаакиевского собора Церкви, митрополит Владимир, обладая огромным авторитетом в городе, не стал публично осуждать защитников музея. Он всегда отмечал ту роль, которую Исаакиевский собор сыграл в годы блокады Ленинграда, когда там были укрыты и силами музейных работников сохранены бесценные произведения искусства».
После окончания литургии митрополита похоронили на Никольском кладбище Петербурга.