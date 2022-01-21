FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
76.44р86.82р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Фура, не сумевшая выехать с парковки, остановила трамваи на Пискаревском

1
Печать

Движение трамваев в Калининском районе Петербурга днем 21 января оказалось на время заблокировано. Причиной в этот раз стало не ДТП, а застрявшая фура.

«Между Верности и Непокорённых фура не может покинуть парковку, трамваи встали», — сообщили очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». На фото видно, что остановившийся большегруз кабиной перегородил трамвайные пути в одном направлении.

ПоделитьсяПоделиться

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что застрявшая фура мешала проезду трамваев на Пискарёвском проспекте у улицы Руставели 15 минут — с 11:52 до 12:07. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме.

Фото: «Мегаполис»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний