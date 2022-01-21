Фура, не сумевшая выехать с парковки, остановила трамваи на Пискаревском

Движение трамваев в Калининском районе Петербурга днем 21 января оказалось на время заблокировано. Причиной в этот раз стало не ДТП, а застрявшая фура.
«Между Верности и Непокорённых фура не может покинуть парковку, трамваи встали», — сообщили очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». На фото видно, что остановившийся большегруз кабиной перегородил трамвайные пути в одном направлении.
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что застрявшая фура мешала проезду трамваев на Пискарёвском проспекте у улицы Руставели 15 минут — с 11:52 до 12:07. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме.