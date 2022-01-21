Фура, не сумевшая выехать с парковки, остановила трамваи на Пискаревском

Движение трамваев в Калининском районе Петербурга днем 21 января оказалось на время заблокировано. Причиной в этот раз стало не ДТП, а застрявшая фура.



«Между Верности и Непокорённых фура не может покинуть парковку, трамваи встали», — сообщили очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». На фото видно, что остановившийся большегруз кабиной перегородил трамвайные пути в одном направлении.