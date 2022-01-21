В Копейске экоактивист установил урну для голосования окурками. Жителям предлагают выбрать, чем лучше заправлять окрошку

В Копейске местный экоактивист Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн, установил на остановке контейнер для окурков, внешне имитирующий урну для голосования. Мужчина надеется, что так у местных жителей будет больше мотивации не бросать остатки сигарет себе под ноги.



На ящике он разместил вопрос о том, чем заправлять окрошку. На следующий день результаты «голосования» показали, что большинство предпочитают квас, любителей кефира оказалось меньше. Об этом горожанин рассказал в своем сообществе «Чистомэн» в соцсети «ВКонтакте».

