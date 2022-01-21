В Копейске экоактивист установил урну для голосования окурками. Жителям предлагают выбрать, чем лучше заправлять окрошку

В Копейске местный экоактивист Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн, установил на остановке контейнер для окурков, внешне имитирующий урну для голосования. Мужчина надеется, что так у местных жителей будет больше мотивации не бросать остатки сигарет себе под ноги.
На ящике он разместил вопрос о том, чем заправлять окрошку. На следующий день результаты «голосования» показали, что большинство предпочитают квас, любителей кефира оказалось меньше. Об этом горожанин рассказал в своем сообществе «Чистомэн» в соцсети «ВКонтакте».
Конструкцию активист установил на столбе, на который ранее самостоятельно нанес краску с песком — так сложнее разместить на них бумажные объявления, создающие визуальный «шум».
Как рассказал «Подъёму» глава городского округа Андрей Фалейчик, он поддержал задумку Чистомэна. Сами жители города разделяют оценку властей, но считают «выборы» не совсем честными, поскольку в голосовании не фигурирует вариант с окрошкой на минералке.