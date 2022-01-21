Спасти Софию. Пятимесячной девочке нужна помощь

Софья третий ребёнок в семье. Родители прошли через множество испытаний перед тем, как малышка появилась на свет. Первая беременность была неудачной — недоношенного ребёночка врачи не смогли спасти. Потом мама попала в страшную аварию и чудом осталась жива: произошло отслоение сетчатки на обоих глазах, пришлось удалить рёбра. Здоровье было подорвано. Но несмотря на это, в семье появилось два сына с разницей в 4 года.

После рождения младшего у мамы диагностировали воспаление маточных труб и бесплодие. В январе 2021 года на УЗИ перед операцией по удалению труб врач сообщил ей чудесную новость — она была на 8 неделе. Беременность проходила нелегко и завершилась кесаревым. С девочкой всё было в порядке. Вскоре маму с дочкой выписали домой. Но постоянное чувство тревоги за Софью не давало наслаждаться материнством.



При ощупывании чувствовалось, что обычно нежные и эластичные швы между костями черепа грубые и твёрдые. Родители обратились к неврологу, но их заверили — всё в порядке. Тогда семья нашла другого специалиста, который подтвердил их страшные догадки. По направлению они попали в НИИ Детства в Московской области, где диагноз окончательно подтвердился — швы срослись раньше времени.



Пока болезнь не причиняет Софье никакого дискомфорта. Но потом, когда мозгу перестанет хватать места, начнутся страшные боли. Кроме того, девочка не сможет нормально развиваться ни физически, ни умственно. Всего этого можно избежать, сделав операцию — швы можно разделить.

