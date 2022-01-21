Страшное видео из Индонезии. Грузовик замешивает машины и мотоциклы и несёт вперёд

Страшная авария произошла 21 января около 6:30 по местному времени в городе Баликпапан (индонезийская провинция Восточный Калимантан). Пострадали более 20 человек, есть несколько погибших.



Как пишет TribunKaltim, по предварительной версии, у грузовика отказали тормоза, и он врезался в стоящий на светофоре транспорт: шесть автомобилей и 14 мотоциклов. Некоторые машины проволокло на 100 метров. Погибли пять человек, десятки получили ранения.

