Страшное видео из Индонезии. Грузовик замешивает машины и мотоциклы и несёт вперёд

Страшная авария произошла 21 января около 6:30 по местному времени в городе Баликпапан (индонезийская провинция Восточный Калимантан). Пострадали более 20 человек, есть несколько погибших.
Как пишет TribunKaltim, по предварительной версии, у грузовика отказали тормоза, и он врезался в стоящий на светофоре транспорт: шесть автомобилей и 14 мотоциклов. Некоторые машины проволокло на 100 метров. Погибли пять человек, десятки получили ранения.
Издание Сnnindonesia сообщило о четырёх жертвах и 22 пострадавших, из которых один находился в критическом состоянии, четверо в тяжёлом и 17 в лёгком или среднем.
Грузовик перевозил известь. По данным Finance.detik, 47-летний водитель, осознав, что тормоза не работают, пытался снизить скорость, переключившись на пониженную передачу, но это не помогло. Водителя задержали. По данным полиции, он дважды нарушил ПДД: выехал на участок, где проезд грузовикам запрещён, а также не проверил техническое состояние машины перед выездом.