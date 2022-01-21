В искусственном интеллекте видят возможный источник дискриминации. Ряду министерств предстоит подумать о способах защиты граждан

Совет федерации поручил ряду министерств, включая Минцифры, Минздрав и Минэкономики, проработать способы исключения «дискриминации» граждан при использовании искусственного интеллекта (ИИ) и закрепить порядок обжалования его решений. В то же время участники рынка утверждают, что ИИ безвреден, по их словам, важнее просветительская работа, направленная на то, чтобы люди его не боялись.
Ведомствам предстоит разработать и утвердить план действий по этому направлению до конца 2022 года. Первые предложения необходимо подготовить к концу марта. Об этом 21 января сообщает «Коммерсант», ссылаясь на протокол решений по итогам совещания совета по развитию цифровой экономики верхней палаты парламента, прошедшего накануне.
При решении «жизненно важных вопросов», например получении государственных услуг, предлагается обязательно уведомлять граждан о том, что с ними взаимодействует ИИ.
Источник издания, знакомый с ходом подготовки документа, уточнил, что под дискриминацией в первую очередь подразумевается неравное отношение к людям по полу, возрасту, личным взглядам или этническим признакам, но потенциал «достаточно широк».