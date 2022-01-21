В искусственном интеллекте видят возможный источник дискриминации. Ряду министерств предстоит подумать о способах защиты граждан

Совет федерации поручил ряду министерств, включая Минцифры, Минздрав и Минэкономики, проработать способы исключения «дискриминации» граждан при использовании искусственного интеллекта (ИИ) и закрепить порядок обжалования его решений. В то же время участники рынка утверждают, что ИИ безвреден, по их словам, важнее просветительская работа, направленная на то, чтобы люди его не боялись.



Ведомствам предстоит разработать и утвердить план действий по этому направлению до конца 2022 года. Первые предложения необходимо подготовить к концу марта. Об этом 21 января сообщает «Коммерсант», ссылаясь на протокол решений по итогам совещания совета по развитию цифровой экономики верхней палаты парламента, прошедшего накануне.

