FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
76.44р86.82р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Житель Колпино обвинил помощника по хозяйству в насилии над дочерью-инвалидом

5
Печать

Ранее судимого мужчину нанял житель Колпино для помощи по хозяйству. Доверие закончилось после жалоб дочери-инвалида на приставания пенсионера.

Полиция Колпинского района задержала 69-летнего жителя Колпино после жалобы местного 61-летнего жителя о развратный действиях. Как стало известно «Фонтанке» 21 января, мужчина, проживающий на Вознесенском шоссе, нанял знакомого для помощи по хозяйству, так как у него на иждивении есть 16-летняя дочь с проблемами опорно-двигательного аппарата. Она учится на дому.

Девушка, по предварительной информации, лишь полгода спустя призналась отцу, что помощник оказывал её знаки внимания: обнимал, трогал, пытался раздеть.

Подозреваемого, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, задержали у квартиры, где он помогал колпинцу, и увезли в отдел полиции. Там на него составили протокол о мелком хулиганстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

PapaKarlo
Черт те, что происходит... Что бывший судимый делал в доме? Возможно, и был нанят для ухода за инвалидом
П33/11-2
как всегда в таких историях очень много неоднозначности=вопросов.
Ну, например:
Если "трогал, обнимал, пытался раздеть"=действия сексуального характера, чётко прописанные в статье УК, то почему протокол на "хулиганку"?
Что за хозяйство такое у "пенса-колпинца", что женщина не могла помочь, а судимый пенсионер - таки вполне?
266410437
В неуплате налогов с зарплаты государству будет протокол на работодателя?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний