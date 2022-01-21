Житель Колпино обвинил помощника по хозяйству в насилии над дочерью-инвалидом

Ранее судимого мужчину нанял житель Колпино для помощи по хозяйству. Доверие закончилось после жалоб дочери-инвалида на приставания пенсионера.
Полиция Колпинского района задержала 69-летнего жителя Колпино после жалобы местного 61-летнего жителя о развратный действиях. Как стало известно «Фонтанке» 21 января, мужчина, проживающий на Вознесенском шоссе, нанял знакомого для помощи по хозяйству, так как у него на иждивении есть 16-летняя дочь с проблемами опорно-двигательного аппарата. Она учится на дому.
Девушка, по предварительной информации, лишь полгода спустя призналась отцу, что помощник оказывал её знаки внимания: обнимал, трогал, пытался раздеть.
Подозреваемого, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, задержали у квартиры, где он помогал колпинцу, и увезли в отдел полиции. Там на него составили протокол о мелком хулиганстве.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.