Затопленную технику ЗИЛ в Египте сделают объектом для экскурсий

Новые объекты для подводных экскурсий — искусственные рифы — собираются создать в Красном море недалеко от Хургады. Одна из «достопримечательностей» связана с Россией.



Как сообщает 21 января Ассоциация туроператоров России (АТОР), в целях повышения туристической привлекательности при организации новых мест для погружений решено использовать старую технику, например грузовики и автобусы. Под водой такие конструкции быстро обрастут кораллами, появятся колонии ракообразных, а вслед за ними и тропические рыбы. Первым этапом станет создание трёх искусственных рифов около Хургады. Там на небольших глубинах (чтобы было удобно начинающим дайверам) затопят списанную военную технику, тракторы, автобусы, грузовики, в том числе старый российский ЗИЛ.

