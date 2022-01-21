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Затопленную технику ЗИЛ в Египте сделают объектом для экскурсий

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Новые объекты для подводных экскурсий — искусственные рифы — собираются создать в Красном море недалеко от Хургады. Одна из «достопримечательностей» связана с Россией.

Как сообщает 21 января Ассоциация туроператоров России (АТОР), в целях повышения туристической привлекательности при организации новых мест для погружений решено использовать старую технику, например грузовики и автобусы. Под водой такие конструкции быстро обрастут кораллами, появятся колонии ракообразных, а вслед за ними и тропические рыбы. Первым этапом станет создание трёх искусственных рифов около Хургады. Там на небольших глубинах (чтобы было удобно начинающим дайверам) затопят списанную военную технику, тракторы, автобусы, грузовики, в том числе старый российский ЗИЛ.

Проект реализуется под наблюдением экологов. Они предложили 15 участков, пригодных для создания искусственных коралловых рифов, из которых были выбраны семь.

Власти Египта надеются, что создание искусственных рифов снизит нагрузку на основные районы дайвинга, которые привлекают около 3 миллионов водолазов ежегодно. В общей сложности туристы в Египте за год совершают 6–9 миллионов погружений.

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