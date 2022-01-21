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Школьник в Сибири не захотел кататься на лыжах и выстрелил в одноклассников

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Пятиклассник выстрелил в товарища из пневматического пистолета в Новосибирском районе Новосибирской области. После сообщений СМИ прокуратура начала проверку.

Как сообщается 21 января на сайте ведомства, инцидент произошёл 19 января в средней общеобразовательной школе на уроке физкультуры. Дети должны были заниматься лыжной подготовкой, но один из пятиклассников не захотел и выстрелил (предположительно, из пневматического пистолета) в детей, которые уже начали кататься на лыжах. Одноклассник «стрелка» получил ушиб головы, ему сразу оказали медицинскую помощь.

«Сотрудники правоохранительных органов проводят процессуальную проверку, результаты которой взяты в прокуратуре на контроль. Прокуратура оценит соблюдение законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, защите прав ребенка. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — отмечается в сообщении.

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