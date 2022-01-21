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Мужчину, пристававшего в парадной к школьнику, задержали на юге Петербурга

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За сутки уголовный розыск нашел подозреваемого в развратный действиях в парадной в отношении мальчика. Родители узнали о ЧП только полгода спустя.

Следственный комитет Московского района, как стало известно «Фонтанке» 21 января, возбудил дело о «развратных действиях» после заявления местного жителя. Его 13-летний сын рассказал, что еще в июле 2021 года в парадной дома на 5-м Предпортовом проезде, малоизвестный мужчина трогал его.

Подозреваемого, 33-летнего уроженца Новосибирска, задержали накануне около половины четвертого дня у дома 99 по Краснопутиловской улице.

После допроса его поместили в ИВС.

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Комментарии (3)

266410437
Неудивительно, что теперь в один лифт с детьми уже лучше не заходить, что стало практически нормой, даже в парадной в которой вместе живут.
alexpv
Полагаю, на фоне истерии и ужесточенных законов по педофелии все (в том числе подростчки) очень быстро смекнут, каким образом можно упечь в кутузку любых граждан, к кому есть неприязнь.
Помните в детстве, кого то обидел вахтер в школе, сказав что-то строгое, кому то замечание сделал пожилой человек, "не сорите тут".. Теперь нет проблем, говоришь папе, что он тебя трогал полгода назад и его тут же сажают в тюрьму, при хорошей легенде и до пожизненного можно....
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