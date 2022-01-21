Мужчину, пристававшего в парадной к школьнику, задержали на юге Петербурга

За сутки уголовный розыск нашел подозреваемого в развратный действиях в парадной в отношении мальчика. Родители узнали о ЧП только полгода спустя.



Следственный комитет Московского района, как стало известно «Фонтанке» 21 января, возбудил дело о «развратных действиях» после заявления местного жителя. Его 13-летний сын рассказал, что еще в июле 2021 года в парадной дома на 5-м Предпортовом проезде, малоизвестный мужчина трогал его.



Подозреваемого, 33-летнего уроженца Новосибирска, задержали накануне около половины четвертого дня у дома 99 по Краснопутиловской улице.

