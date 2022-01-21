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Самолёт, летевший в Мурманск, над Белым морем повернул в Пулково

Из-за неблагоприятных погодных условий самолёту, летевшему в Мурманск из Москвы, пришлось менять пункт прибытия.

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«Самолет авиакомпании «Россия» «Сухой Суперджет 100», рейс SU6373, вылетевший в 7:13 из Шереметьево в Мурманск, развернулся над Белым морем и готовится совершить посадку в аэропорту Пулково», — сообщил читатель «Фонтанки» Александр.

В авиакомпании «Россия» «Фонтанке» подтвердили, что рейс 6373 поменял маршрут из-за метеоусловий в Мурманске: аэропорт там закрыт до 13 часов. «Пассажирам оказаны услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании. Рейс в Мурманск будет выполнен после открытия аэропорта и стабилизации благоприятной погоды», — отметили в пресс-службе компании.

В Мурманской области сильная метель. Из-за плохой видимости и сильного ветра для грузовиков закрыт участок трассы «Кола» (Петербург — Мурманск) с 1298 по 1380 км в Мурманской области, предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола».

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Комментарии (5)

266410437
Самолет еще только повернул, а услуги уже оказаны. В этой стране кроме эффективных менеджеров уже никого не осталось? и даже в пресс-службах?
Москва 2041
Ну вот какой смысл лететь из Москвы в Мурманск?
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