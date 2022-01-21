Самолёт, летевший в Мурманск, над Белым морем повернул в Пулково

«Самолет авиакомпании «Россия» «Сухой Суперджет 100», рейс SU6373, вылетевший в 7:13 из Шереметьево в Мурманск, развернулся над Белым морем и готовится совершить посадку в аэропорту Пулково», — сообщил читатель «Фонтанки» Александр.



В авиакомпании «Россия» «Фонтанке» подтвердили, что рейс 6373 поменял маршрут из-за метеоусловий в Мурманске: аэропорт там закрыт до 13 часов. «Пассажирам оказаны услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании. Рейс в Мурманск будет выполнен после открытия аэропорта и стабилизации благоприятной погоды», — отметили в пресс-службе компании.

