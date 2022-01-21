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Огнедышащий троллейбус: посмотрите, как пламя бушует там, где минуту назад сидели люди

Пожарные оперативно справились с огнём.

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Фотографиями и видео горящего троллейбуса делятся очевидцы в соцсетях и в письмах «Фонтанке».

Пожар, напомним, произошёл около 8 часов на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Водитель и пассажиры успели выйти — никто не пострадал. На кадрах горожан видно, что машина полыхала сильно: пламя охватило почти половину салона, шёл плотный чёрный дым. Запись в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» демонстрирует очень быструю работу пожарных. Меньше чем за 2 минуты они справились с огнём.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, читатель «Фонтанки»

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», инцидент движению не помешал, работали штатно. Предприятие будет проводить разбор в установленном порядке.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Комментарии (4)

aprahka
Приехал автобус вчера домой.А там жена.Рога ему наставила Вот он и решил сегодня покончить жизнь самосожжением...
mccaron
Москвич что-то знает. Товарищ майор - ау
Akabos
Опять этот Шнуров!
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