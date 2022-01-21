Огнедышащий троллейбус: посмотрите, как пламя бушует там, где минуту назад сидели люди

Фотографиями и видео горящего троллейбуса делятся очевидцы в соцсетях и в письмах «Фонтанке».
Пожар, напомним, произошёл около 8 часов на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Водитель и пассажиры успели выйти — никто не пострадал. На кадрах горожан видно, что машина полыхала сильно: пламя охватило почти половину салона, шёл плотный чёрный дым. Запись в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» демонстрирует очень быструю работу пожарных. Меньше чем за 2 минуты они справились с огнём.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, читатель «Фонтанки»
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», инцидент движению не помешал, работали штатно. Предприятие будет проводить разбор в установленном порядке.