Двухмесячная девочка умерла при невыясненных обстоятельствах в Парголово

Скорую вызвали в квартиру на Заречную улицу в Выборгском районе Петербурга, где нашли бездыханную малышку.



Полицию на место, как стало известно «Фонтанке» 21 января, накануне около половины одиннадцатого вечера вызвали сотрудники скорой, которые не смогли реанимировать двухмесячную девочку.

В квартире также была мать ребенка, которая сообщила, что собиралась кормить малышку, но обнаружила, что она не дышит.



Семья у девочки полная — 24-летняя мать, гражданка Азербайджана, и 33-летний отец — гражданин РФ. На учете в ОДН не состоят.

