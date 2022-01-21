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Двухмесячная девочка умерла при невыясненных обстоятельствах в Парголово

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Скорую вызвали в квартиру на Заречную улицу в Выборгском районе Петербурга, где нашли бездыханную малышку.

Полицию на место, как стало известно «Фонтанке» 21 января, накануне около половины одиннадцатого вечера вызвали сотрудники скорой, которые не смогли реанимировать двухмесячную девочку.

В квартире также была мать ребенка, которая сообщила, что собиралась кормить малышку, но обнаружила, что она не дышит.

Семья у девочки полная — 24-летняя мать, гражданка Азербайджана, и 33-летний отец — гражданин РФ. На учете в ОДН не состоят.

Тело младенца направлено в морг для выяснения причины смерти.

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Комментарии (8)

Андрей Бережной
Вспомнил - муковисцидоз
LGlo
Синдром внезапной детской смерти... "СВДС — внезапная смерть от остановки дыхания внешне здорового младенца или ребёнка до 1 года, при которой вскрытие не позволяет установить причину летального исхода. Иногда СВДС называют «смертью в колыбели», поскольку ей могут не предшествовать никакие признаки, часто ребёнок умирает во сне."
У коллеги так в месячном возрасте сын умер. Пока ждали скорую, папа пытался реанимацию проводить, искусственное дыхание делал, ключичку сломал (к слову, и у взрослых при интенсивном искусственном дыхании бывает, что-то ломается), так невзирая на официальный медицинский диагноз, семью полгода в прокуратуру таскали.
Андрей Бережной
У знакомой внучка в таком же возрасте во сне ушла. Врожденное генетическое заболевание, никто не знал пока не случилось. Сложное название, забыл.
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