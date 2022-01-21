FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -4
76.44р86.82р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Полковник МВД задержан в Подмосковье: он выстрелил жене в голову

12
Печать

В Подольске полковник полиции выстрелил в супругу из пистолета, сообщает 21 января ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел в Подольске. Полковник полиции выстрелил в голову жене, также сотруднице полиции, из пистолета. Она госпитализирована с огнестрельным ранением», — рассказал источник. Проводится следственная проверка, мужчину опрашивают следователи. Есть несколько версий ЧП, в том числе несчастный случай и семейный конфликт.

По данным «Базы», полковник Алексей Кулдошин, начальник 3 отдела Управления организации охраны общественного порядка, рассказывает, что нажал на курок случайно, когда чистил пистолет. Тёща же слышала, что супруги скандалили. Пуля попала женщине в шею, опрашивать её пока нельзя.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Ренат Хайретдинов
Этот случай должен получить широкую известность, он сбережет много семей от сор
266752848
Лучше бы наоборот…
П33/11-2
ну ты ещё вспомни регламент, по которому табельное оружие, вообще-то, должно было остаться в оружейной комнате РОВД или где он там служил.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний