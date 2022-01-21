Полковник МВД задержан в Подмосковье: он выстрелил жене в голову

В Подольске полковник полиции выстрелил в супругу из пистолета, сообщает 21 января ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Инцидент произошел в Подольске. Полковник полиции выстрелил в голову жене, также сотруднице полиции, из пистолета. Она госпитализирована с огнестрельным ранением», — рассказал источник. Проводится следственная проверка, мужчину опрашивают следователи. Есть несколько версий ЧП, в том числе несчастный случай и семейный конфликт.



По данным «Базы», полковник Алексей Кулдошин, начальник 3 отдела Управления организации охраны общественного порядка, рассказывает, что нажал на курок случайно, когда чистил пистолет. Тёща же слышала, что супруги скандалили. Пуля попала женщине в шею, опрашивать её пока нельзя.

