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Преподавателя скульптуры на севере Петербурга обокрали на миллион, но узнала она об этом через полгода

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Полиция Приморского района устанавливает обстоятельства, при которых из квартиры на Яхтенной улице могли пропасть драгоценности хозяйки. Она кивает на сиделку матери.

О том, что вор пробрался в квартиру на четвертом этаже двенадцатиэтажного дома, 38-летняя хозяйка узнала 20 января. При этом, как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 января, точно сказать, когда злоумышленник вскрыл дверь, в полиции она не смогла. Предположила, что произошло это в период с июня 2021 года по 18 января 2022. Работающая в одной из школ искусств города преподавателем по скульптуре женщина обнаружила, что исчезли ювелирные украшения на сумму более 1,1 млн рублей.

Пострадавшая также сообщила в полиции, что ключи от квартиры летом этого года были у женщины, которая проработала сиделкой у её матери месяц.

По заявлению проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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