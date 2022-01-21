Преподавателя скульптуры на севере Петербурга обокрали на миллион, но узнала она об этом через полгода

Полиция Приморского района устанавливает обстоятельства, при которых из квартиры на Яхтенной улице могли пропасть драгоценности хозяйки. Она кивает на сиделку матери.



О том, что вор пробрался в квартиру на четвертом этаже двенадцатиэтажного дома, 38-летняя хозяйка узнала 20 января. При этом, как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 января, точно сказать, когда злоумышленник вскрыл дверь, в полиции она не смогла. Предположила, что произошло это в период с июня 2021 года по 18 января 2022. Работающая в одной из школ искусств города преподавателем по скульптуре женщина обнаружила, что исчезли ювелирные украшения на сумму более 1,1 млн рублей.

