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Седан прошёл «мясорубку» на Свердловской набережной, людей вырезали

Два человека госпитализированы с тяжёлыми травмами после аварии на Свердловской набережной.

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Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», в ночь на 21 января напротив предприятия «Силовые машины» белый седан врезался в самосвал. Сотрудниками МЧС пришлось вскрывать легковушку, чтобы достать людей.

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В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» пояснили, что авария произошла накануне в 23:10 у дома 18 по Свердловской набережной. Пострадали двое молодых мужчин 1996 и 2003 года рождения. Оба в тяжёлом состоянии госпитализированы.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии (3)

Static
На "колбасу" никого не отправили?
aprahka
Что то мне подсказывает,что низко летели.А тут ледок,понимаешь....
266410437
Седан не совсем белый, а вроде с черной крышей, наверно в этом и причина ДТП.
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