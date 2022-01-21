Седан прошёл «мясорубку» на Свердловской набережной, людей вырезали

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», в ночь на 21 января напротив предприятия «Силовые машины» белый седан врезался в самосвал. Сотрудниками МЧС пришлось вскрывать легковушку, чтобы достать людей.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» пояснили, что авария произошла накануне в 23:10 у дома 18 по Свердловской набережной. Пострадали двое молодых мужчин 1996 и 2003 года рождения. Оба в тяжёлом состоянии госпитализированы.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.