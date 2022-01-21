Накажи себя сам. На Боткинской водитель заработал «мгновенную карму» за поездку по встречным путям

На Боткинской улице водитель легкового автомобиля решил развернуться и грубо нарушил ПДД. Вставать за едущим трамваем он не стал, вероятно, для экономии времени. Ведь гораздо быстрее покинуть перекрёсток, обогнав трамвай, а заодно и все другие машины, по встречным путям. Но проскочить вперёд всех не получилось. Трамвай начал поворот, и как часто бывает в этом месте, задел автомобиль «хвостом» — в торце вагона как раз есть предупреждение, что на повороте его выносит на 1,5 метра или более.

