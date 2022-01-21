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Накажи себя сам. На Боткинской водитель заработал «мгновенную карму» за поездку по встречным путям

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн
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Небольшое, но весьма поучительное ДТП на Выборгской стороне попало на видео. Его публикует 21 января «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн

На Боткинской улице водитель легкового автомобиля решил развернуться и грубо нарушил ПДД. Вставать за едущим трамваем он не стал, вероятно, для экономии времени. Ведь гораздо быстрее покинуть перекрёсток, обогнав трамвай, а заодно и все другие машины, по встречным путям. Но проскочить вперёд всех не получилось. Трамвай начал поворот, и как часто бывает в этом месте, задел автомобиль «хвостом» — в торце вагона как раз есть предупреждение, что на повороте его выносит на 1,5 метра или более.

Судя по всему, в ДТП никто не пострадал.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн

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Комментарии (20)

266752848
Ждать Гайцов смысла не было…
karbofos
Лишение прав?
JohnPalych
Ещё и место ДТП покинул, что бы не платить штраф за встречку и за ущерб трамваю. Тут ещё лишение прав прилетит (надеюсь).
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