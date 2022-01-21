Поцарапанный налетчик лишил водителя маршрутки на юге Петербурга сдачи

Первого пассажира маршрутки, который ушел из автобуса с прибытком, ищут в Кировском районе Петербурга.
34-летний гражданин Узбекистана обратился в полицию накануне около девяти утра с сообщением о разбойном нападении, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 января.
По предварительной информации, в 7:40 в салоне маршрутного такси у дома 21 по проспекту Ветеранов на мужчину напал пассажир с предметом, похожим на пистолет. Он забрал у водителя три тысячи рублей, которые принадлежали компании-перевозчику.
Пострадавший описал налетчика как мужчину в возрасте около 40 лет со свежими царапинами на лице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».