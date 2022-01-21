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Поцарапанный налетчик лишил водителя маршрутки на юге Петербурга сдачи

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Первого пассажира маршрутки, который ушел из автобуса с прибытком, ищут в Кировском районе Петербурга.

34-летний гражданин Узбекистана обратился в полицию накануне около девяти утра с сообщением о разбойном нападении, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 января.

По предварительной информации, в 7:40 в салоне маршрутного такси у дома 21 по проспекту Ветеранов на мужчину напал пассажир с предметом, похожим на пистолет. Он забрал у водителя три тысячи рублей, которые принадлежали компании-перевозчику.

Пострадавший описал налетчика как мужчину в возрасте около 40 лет со свежими царапинами на лице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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