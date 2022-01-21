Пенсионер попал в больницу после того, как пытался самостоятельно устранить течь батареи в Московском районе

Специалисты НИИ скорой помощи имени Джанелидзе устраняют последствия ремонта батареи, которую до приезда аварийной службы пытался починить 87-летний житель дома 26, корпус 7, по проспекту Юрия Гагарина.

О ЧП в ЖКС № 1 Московского района, в ведении которого находится указанная пятиэтажка, узнали около одиннадцати вечера накануне: им начали звонить жильцы дома с сообщениями об остывающих батареях.



Работники аварийки выяснили, что в одной из квартир пенсионер увидел течь из трубы и решил самостоятельно её устранить. При этом пожилой человек не рассчитал свои силы — поскользнулся и упал, сообщили 21 января «Фонтанке» в ЖКС.

