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Петербургская погода ушла в минус, хотя и помнит об оттепели. В прогнозе на выходные — до -15

С плюсовыми температурами пока покончено. В ближайшие дни в Петербурге будет только минус, причём к воскресенью мороз наберёт силу.

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Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 января в городе ожидается небольшой снег, умеренный ветер. На дорогах по-прежнему гололедица. Температура воздуха в течение суток — минус 2–4 градуса. Атмосферное давление будет повышаться.

По данным «Яндекса», сегодняшние минус 1 ночью и минус 2 днём — повышенная для 21 января температура. И сегодняшние осадки родом из оттепели — дождь со снегом. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от 16 до 1 градуса ниже нуля. Холоднее всего в этот день было в 1985 году, минус 29 днём, а теплее всего — в 1999 году, плюс 4.

В субботу СЗ УГМС обещает минус 2–4 градуса, а ночью на воскресенье — уже до минус 15 в пригородах, днём — минус 8–10.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Дорожный комитет Ленобласти
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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