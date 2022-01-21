Петербургская погода ушла в минус, хотя и помнит об оттепели. В прогнозе на выходные — до -15

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 января в городе ожидается небольшой снег, умеренный ветер. На дорогах по-прежнему гололедица. Температура воздуха в течение суток — минус 2–4 градуса. Атмосферное давление будет повышаться.



По данным «Яндекса», сегодняшние минус 1 ночью и минус 2 днём — повышенная для 21 января температура. И сегодняшние осадки родом из оттепели — дождь со снегом. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от 16 до 1 градуса ниже нуля. Холоднее всего в этот день было в 1985 году, минус 29 днём, а теплее всего — в 1999 году, плюс 4.

