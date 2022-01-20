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Австрия приняла закон об обязательной вакцинации от COVID-19

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Национальный совет Австрии — нижняя палата парламента — принял закон об обязательной вакцинации от коронавируса всех совершеннолетних жителей страны. Об этом 20 января пишет News.ORF.at.

Начальный этап вакцинации — без штрафов — пройдет с февраля до середины марта. После этого штрафы будут достигать 3 600 евро. Только беременные женщины, переболевшие и лица с медотводом смогут отсрочить вакцинацию — на полгода. Австрия станет первой страной Евросоюза, где вакцинация от коронавируса будет обязательной.

Отмечается, что обсуждение закона было весьма бурным. Глава Австрийской партии свободы Герберт Кикль назвал нововведение «покушением на население» и заявил, что люди будут «низложены до слуг и крепостных». Партия намерена обжаловать закон в Конституционном суде.

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Комментарии (16)

Hutu
Австрияки опоздали... Вон, бриты уже всё отменяют.... Признают ковид обычной простудой.......
Ankor
Опять Австрия.. начинается!
Тов.Сталин
вот она-варварская Европа во всей красе! Не то что передовая Россия с высокоинтеллектуальным населением, современной медициной! Наша Раша!
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