Лукашенко назначил референдум по конституции. Вопрос только один

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил референдум о внесении изменений в конституцию страны на 27 февраля 2022 года. Соответствующий указ 20 января опубликован на сайте главы государства.



В бюллетень для голосования внесут только один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Решение вступит в силу спустя 10 дней после официального опубликования.



Среди изменений, которые Лукашенко предлагает внести в основной закон страны, — запрет занимать должность президента более двух сроков (сейчас никаких ограничений нет). Изменение заработает, когда вступит в должность следующий избранный глава государства.

