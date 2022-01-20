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Лукашенко назначил референдум по конституции. Вопрос только один

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил референдум о внесении изменений в конституцию страны на 27 февраля 2022 года. Соответствующий указ 20 января опубликован на сайте главы государства.

В бюллетень для голосования внесут только один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Решение вступит в силу спустя 10 дней после официального опубликования.

Среди изменений, которые Лукашенко предлагает внести в основной закон страны, — запрет занимать должность президента более двух сроков (сейчас никаких ограничений нет). Изменение заработает, когда вступит в должность следующий избранный глава государства.

Напомним, Александр Лукашенко решил изменить конституцию после массовых выступлений против него, охвативших всю страну. Впрочем, оппозицию к работе над подготовкой изменений привлекать не стали, большая часть ее представителей находятся либо в тюрьме, либо за границей. Все поправки готовили активисты приближенных к Лукашенко общественных организаций, чиновники и депутаты.

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Комментарии (14)

AndrewBarsik
Такой референдум предполагает международное наблюдение. Интересно- найдутся ли клоуны для его легитимации?
Hutu
У мозаичного опять раздвоение личности.... Он считает себя Беларусью... И предлагает Беларуси за него проголосовать......
dragvs
Чык чырык!?
Да / Нет
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