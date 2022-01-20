Суд в Москве назначил до 18 лет колонии фигурантам «кокаинового дела»

Дорогомиловский суд Москвы назначил до 18 лет колонии четырем россиянам, которых осудили по делу о контрабанде почти 400 килограммов наркотика, который хранили в подсобке школы при посольстве РФ в Аргентине. Наибольшее наказание получил главный фигурант Андрей Ковальчук, ему также придется выплатить штраф в размере 1,8 миллиона рублей. Об этом 20 января сообщает РБК.



Экс-завхоз дипмиссии Али Абянов, который, согласно обвинению, по распоряжению фигуранта спрятал чемоданы с нелегальными веществами, получил 17 лет и денежное наказание в виде 1,6 миллиона рублей. Пришедших забирать груз на склад МИДа в Москве предпринимателей Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова приговорили к 16 и 13 годам колонии соответственно, штраф первому составил миллион рублей, второму — 900 тысяч рублей.

