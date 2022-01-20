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Суд в Москве назначил до 18 лет колонии фигурантам «кокаинового дела»

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Дорогомиловский суд Москвы назначил до 18 лет колонии четырем россиянам, которых осудили по делу о контрабанде почти 400 килограммов наркотика, который хранили в подсобке школы при посольстве РФ в Аргентине. Наибольшее наказание получил главный фигурант Андрей Ковальчук, ему также придется выплатить штраф в размере 1,8 миллиона рублей. Об этом 20 января сообщает РБК.

Экс-завхоз дипмиссии Али Абянов, который, согласно обвинению, по распоряжению фигуранта спрятал чемоданы с нелегальными веществами, получил 17 лет и денежное наказание в виде 1,6 миллиона рублей. Пришедших забирать груз на склад МИДа в Москве предпринимателей Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова приговорили к 16 и 13 годам колонии соответственно, штраф первому составил миллион рублей, второму — 900 тысяч рублей.

Всем четырем фигурантам вменяли 228.1 и 229.1 статьи УК РФ (незаконные сбыт или пересылка и контрабанда наркотиков).

Параллельно в Аргентине также идет судебный процесс в отношении полицейского Ивана Близнюка и механика Александра Чикало, которых обвиняют по тому же делу.

О «кокаиновом деле» стало известно в феврале 2018 года, однако расследование началось ещё в декабре 2016-го. Тогда в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с наркотиками. 389 килограммов кокаина (ФСБ России позже заявило об изъятии всего 362 кг) заменили на муку и отправили в Россию дипломатическим рейсом. В результате в Аргентине арестовали Чикало и Близнюка, в России — бывшего бухгалтера посольства Али Абянова и его сообщников Владимира Калмыкова и Истимира Кудзямова, приехавших получать груз в Москве. В Германии арестовали Андрея Ковальчука.

СМИ сообщали, что в операции по перекрытию поставок участвовал самолёт Ил-96, принадлежащий специальному летному отряду «Россия» управделами президента. Такой же бортовой номер виден на снимках, распространенных аргентинской жандармерией. Аргентинские силовики подтвердили подлинность снимков, чем аннулировали позицию управделами, предположившего фотомонтаж и подделку.

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Комментарии (8)

267086964
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Заранее Х.рани Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 2202203294738168
Кровокрас
вот это по-взрослому, 18 лет на рыло каждому, неистово одобряю
graail
А МИД РФ, фемида обошла своим вниманием???
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