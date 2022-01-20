Петербургский учитель физкультуры нашёл любовь в школе. СК не оценил

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело в отношении учителя физкультуры, которого подозревают в совращении 14-летней школьницы.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу 20 января, следствие полагает, что с мая 2019 года мужчина в машине, а также в квартире, расположенной в одном из районов Петербурга, вступал в половые отношения с девочкой 2005 года рождения.

В отношении педагога возбуждено уголовное дело по статье «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».