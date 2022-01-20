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Петербургский учитель физкультуры нашёл любовь в школе. СК не оценил

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Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело в отношении учителя физкультуры, которого подозревают в совращении 14-летней школьницы.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу 20 января, следствие полагает, что с мая 2019 года мужчина в машине, а также в квартире, расположенной в одном из районов Петербурга, вступал в половые отношения с девочкой 2005 года рождения.

В отношении педагога возбуждено уголовное дело по статье «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Физруку предъявлено обвинение. Ему избрана мера пресечения.

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Комментарии (4)

265876735
2005 ГОДА? Сколько же ей лет на самом деле?
i224
На пожизненное!
Физрук в школе - расстрельная должность.
Slava_Rossii
Ща набегут пропагандисты пожизненного для педофилов и расскажут какой физрук - редиска, и как он искалечил жизнь маленькой школьницы.
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