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Мария Захарова не смогла сдержать слёз, говоря о прорыве блокады Ленинграда

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова не смогла сдержать слёз, вспоминая прорыв блокады Ленинграда. Видеозапись брифинга опубликована на официальном канале внешнеполитического ведомства в YouTube 20 января.

«В тяжелых зимних условиях, под обстрелами, в мороз, буквально за 17 суток была проложена полноценная железная дорога от станции Поляна до Шлиссельбурга. В Ленинград пошли первые поезда с продовольствием...» — начала говорить Захарова и прервалась, пытаясь сдержать подступившие слёзы.

Автор: Ministry of Foreign Affairs of Russia / YouTube

«Прошу прощения, мне очень тяжело возвращаться к этим временам, потому что с каждым годом, как бы это ни казалось парадоксально, трагедия и масштаб, которые пережила наша страна, ощущаются все острее», — сказала дипломат.

Дипломат посоветовала иностранным гражданам и сотрудникам зарубежных представительств в России посетить музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда».

Представитель МИД РФ также напомнила, что 12 января 1943 года советские войска начали наступательную операцию «Искра», целью которой был прорыв блокады Ленинграда.

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Комментарии (41)

Modest_5e4ce41f7533b
"Ты плачешь! Ты!
Что значат эти слезы?
Не гонишь и жалеешь?

Благодарю тебя! Красавица! Богиня! Ангел!"
Nothing
сорри "виновными" в Гааге
Nothing
А была ли Блокада? Что я знаю, что Немцев по ней признали невиновными, процессом руководил Сталин.
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