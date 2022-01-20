Мария Захарова не смогла сдержать слёз, говоря о прорыве блокады Ленинграда

«В тяжелых зимних условиях, под обстрелами, в мороз, буквально за 17 суток была проложена полноценная железная дорога от станции Поляна до Шлиссельбурга. В Ленинград пошли первые поезда с продовольствием...» — начала говорить Захарова и прервалась, пытаясь сдержать подступившие слёзы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова не смогла сдержать слёз, вспоминая прорыв блокады Ленинграда. Видеозапись брифинга опубликована на официальном канале внешнеполитического ведомства в YouTube 20 января.

«Прошу прощения, мне очень тяжело возвращаться к этим временам, потому что с каждым годом, как бы это ни казалось парадоксально, трагедия и масштаб, которые пережила наша страна, ощущаются все острее», — сказала дипломат.



Дипломат посоветовала иностранным гражданам и сотрудникам зарубежных представительств в России посетить музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда».



Представитель МИД РФ также напомнила, что 12 января 1943 года советские войска начали наступательную операцию «Искра», целью которой был прорыв блокады Ленинграда.

