Чешская певица заразилась от родных ковидом, чтобы не прививаться, и умерла

Вокалистка чешской фолк-группы Asonance Гана Горка скончалась от коронавируса в Праге. Женщина специально заразилась от мужа и сына, чтобы получить допуск в общественные места без вакцинации. История закончилась семейной трагедией. Историю 20 января рассказали BBC News.
За пару дней до смерти Горка написала на своей странице в Facebook, что поправилась после заражения «дельтой».
«Значит, теперь будут театры, сауна, концерты… и срочно немного моря», — добавила певица.
Утром 16 января женщина заявила родным, что ей лучше, и собралась на прогулку. Внезапно у нее заболела спина, Горка прилегла на кровать, а через 10 минут умерла.
В беседе с BBC News сын певицы Ян Рек подчеркнул, что его мать не была фанаткой конспирологических теорий о вакцинах и происхождении вируса. Она просто хотела получить иммунитет естественным способом. В то же время, по словам мужчины, Горка очень эмоционально реагировала на уговоры семьи сделать прививку. Рек обвинил в смерти антиваксеров и заявил, что «их руки в крови».
«Я точно знаю, кто на нее повлиял… Мне грустно от того, что она больше верила незнакомцам, чем собственной семье», — сказал он.