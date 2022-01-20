Чешская певица заразилась от родных ковидом, чтобы не прививаться, и умерла

Вокалистка чешской фолк-группы Asonance Гана Горка скончалась от коронавируса в Праге. Женщина специально заразилась от мужа и сына, чтобы получить допуск в общественные места без вакцинации. История закончилась семейной трагедией. Историю 20 января рассказали BBC News.



За пару дней до смерти Горка написала на своей странице в Facebook, что поправилась после заражения «дельтой».



«Значит, теперь будут театры, сауна, концерты… и срочно немного моря», — добавила певица.



Утром 16 января женщина заявила родным, что ей лучше, и собралась на прогулку. Внезапно у нее заболела спина, Горка прилегла на кровать, а через 10 минут умерла.

