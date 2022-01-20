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Чешская певица заразилась от родных ковидом, чтобы не прививаться, и умерла

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Вокалистка чешской фолк-группы Asonance Гана Горка скончалась от коронавируса в Праге. Женщина специально заразилась от мужа и сына, чтобы получить допуск в общественные места без вакцинации. История закончилась семейной трагедией. Историю 20 января рассказали BBC News.

За пару дней до смерти Горка написала на своей странице в Facebook, что поправилась после заражения «дельтой».

«Значит, теперь будут театры, сауна, концерты… и срочно немного моря», — добавила певица.

Утром 16 января женщина заявила родным, что ей лучше, и собралась на прогулку. Внезапно у нее заболела спина, Горка прилегла на кровать, а через 10 минут умерла.

В беседе с BBC News сын певицы Ян Рек подчеркнул, что его мать не была фанаткой конспирологических теорий о вакцинах и происхождении вируса. Она просто хотела получить иммунитет естественным способом. В то же время, по словам мужчины, Горка очень эмоционально реагировала на уговоры семьи сделать прививку. Рек обвинил в смерти антиваксеров и заявил, что «их руки в крови».

«Я точно знаю, кто на нее повлиял… Мне грустно от того, что она больше верила незнакомцам, чем собственной семье», — сказал он.

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Комментарии (16)

SERGEY111
А причем здесь коронавирус ?
Nurofen
от чего умерла в итоге? И забыли сказать, что ей 57 лет
Dimitry Antonov
Премию Дарвина! С тем же успехом, чтобы не вакцинироваться, она могла бы себе голову отрезать!
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