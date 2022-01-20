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Последний новогодний фейерверк. Грузовик с пиротехникой попал в необычное ДТП в Китае

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Грузовик с фейерверками попал в аварию в провинции Хунань. Китайский Новый год наступил у водителя раньше времени.

«Импровизированный фейерверк был замечен в провинции Хунань на юге Китая после ДТП с грузовиком. В результате аварии пиротехника загорелась, что привело к ослепительному зрелищу», — сообщает издание The South China Morning Post.

Фейерверк на трассе сняли другие водители. В результате ДТП никто не пострадал.

Чуть позже китайская полиция сообщила, что причиной необычной аварии стала неудачная попытка перестроиться из одного ряда в другой.

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Комментарии (1)

madam Kuku
Вы не в теме! Там китайский новый год на носу. Фейверков будет много.
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