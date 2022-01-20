Последний новогодний фейерверк. Грузовик с пиротехникой попал в необычное ДТП в Китае

Грузовик с фейерверками попал в аварию в провинции Хунань. Китайский Новый год наступил у водителя раньше времени.
«Импровизированный фейерверк был замечен в провинции Хунань на юге Китая после ДТП с грузовиком. В результате аварии пиротехника загорелась, что привело к ослепительному зрелищу», — сообщает издание The South China Morning Post.
Фейерверк на трассе сняли другие водители. В результате ДТП никто не пострадал.
Чуть позже китайская полиция сообщила, что причиной необычной аварии стала неудачная попытка перестроиться из одного ряда в другой.