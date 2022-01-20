Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» по итогам 2021 года выросла на 66% и превысила 18 млрд рублей

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 2021 год составила 18,1 млрд рублей, увеличившись на 65,7 % по сравнению с результатом прошлого года. Чистая прибыль до уплаты налогов стала больше на 65,9 % и достигла 22,6 млрд рублей.



Чистый процентный доход банка составил 27,8 млрд рублей, прибавив 13 % , а чистый комиссионный доход достиг 8,9 млрд рублей — он вырос на 21,8 % .

