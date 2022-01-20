Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» по итогам 2021 года выросла на 66% и превысила 18 млрд рублей

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 2021 год составила 18,1 млрд рублей, увеличившись на 65,7 % по сравнению с результатом прошлого года. Чистая прибыль до уплаты налогов стала больше на 65,9 % и достигла 22,6 млрд рублей.
Чистый процентный доход банка составил 27,8 млрд рублей, прибавив 13 %, а чистый комиссионный доход достиг 8,9 млрд рублей — он вырос на 21,8 %.
Выручка банка за 2021 год составила 42,4 млрд рублей, увеличившись на 10,1 % по сравнению с прошлым годом. Рентабельность капитала по итогам года составляет 19,1 %.
Собственный капитал банка на 1 января 2022 года составил 97 млрд рублей, что больше прошлогоднего показателя на 13,1 %. Основной же капитал банка составил 71,3 млрд. Кредитный портфель банка увеличился за год на 11,5 %, до 508 млрд рублей. В этом объеме кредиты юридическим лицам выросли на 9,5 % и составили 373, 5 млрд, а объем кредитов физическим лицам увеличился на 17,3 %, до 134,5 млрд рублей.