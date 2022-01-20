На юге Петербурга задержали мужчину, который избил до смерти соседа 16 лет назад

Уголовный розыск раскрыл дело о гибели жителя Ломоносова 16 лет спустя.



Как стало известно «Фонтанке» 20 января, 33-летнего жителя Ломоносова задержали в своей квартире на улице Победы по делу, которое было возбуждено в 2005 году. 3 ноября 16 лет назад в квартире, которая находится по соседству с той, где взяли подозреваемого, нашли тело 44-летнего мужчины со следами побоев.



Прокуратура квалифицировала преступление как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». И только спустя годы, расследуя дела минувших лет, полиция вычислила предполагаемого виновника. Мужчина, которому на момент смерти соседа было 17, в том же 2005 году привлекался к уголовной ответственности за кражи и умышленное уничтожение имущества. По версии следствия, у парня с соседом произошел конфликт, который закончился мордобоем. Молодость победила.

