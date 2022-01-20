В центре Петербурга на ножах дрались трое. Двое уехали в больницу, один — в полицию, так как был в розыске

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 января, полицию Центрального района вызвали накануне около семи вечера очевидцы конфликта у дома 17 по Загородному проспекту. Там дрались трое. Сотрудникам МВД по прибытии пришлось вызывать скорую двоим. Сильнее всего досталось 28-летнему мужчине: его госпитализировали с ножевыми ранениями в область груди и сердца. Собрат по несчастью — 32-летний мужчина — отделался резаными ранами рук. Обоих увезли в Мариинскую больницу. На Загородном они оказались, так как жили там в хостеле.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого — 48-летнего жителя Оренбургской области. В Петербурге он жил в том же хостеле, что и пострадавшие, но в отличие от них, приехал в город на Неве не в поисках работы, а бежав от правосудия. На родине он находится в розыске по делу об «оскорблении представителя власти».



В отношении него возбуждено еще одно дело — об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью».

