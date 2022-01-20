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В центре Петербурга на ножах дрались трое. Двое уехали в больницу, один — в полицию, так как был в розыске

После заката у хостела на Загородном проспекте дрались трое. Один поборол двоих, но оказался в проигрыше.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 января, полицию Центрального района вызвали накануне около семи вечера очевидцы конфликта у дома 17 по Загородному проспекту. Там дрались трое. Сотрудникам МВД по прибытии пришлось вызывать скорую двоим. Сильнее всего досталось 28-летнему мужчине: его госпитализировали с ножевыми ранениями в область груди и сердца. Собрат по несчастью — 32-летний мужчина — отделался резаными ранами рук. Обоих увезли в Мариинскую больницу. На Загородном они оказались, так как жили там в хостеле.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого — 48-летнего жителя Оренбургской области. В Петербурге он жил в том же хостеле, что и пострадавшие, но в отличие от них, приехал в город на Неве не в поисках работы, а бежав от правосудия. На родине он находится в розыске по делу об «оскорблении представителя власти».

В отношении него возбуждено еще одно дело — об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью».

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Комментарии (3)

Урус-Баши
Такимт темпами скоро напюродная молва переименкет мой родной город в Быдлоград. И «оскорблении представителя власти». Судя по прошлогодним делам, стаканчик он не метал и снежками не кидался, что-то потвёрже и тяжелее было, иначе бы не гулял.
263836471
Остап Бендер бежал в Рио-Де-Жанейро, а ныне бегут с Санкт-Петербург...
А13579
Резьба по дереву.
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