Задержан экс-замначальника регионального управления СК по Хакасии

В Хакасии задержали бывшего замначальника регионального управления Следственного комитета Вячеслава Павина. Об этом 20 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По данным собеседника информагентства, решается вопрос о возбуждении в отношении него и других фигурантов уголовного дела о мошенничестве.



Источник «Тайга.Инфо» рассказал, что следственные действия связаны с посреднической деятельностью Павина в сфере адвокатуры и правоохранительных органов. Он предположил, что дело «может быть инициировано новым начальником УФСБ по Хакасии» Максимом Родецким.

