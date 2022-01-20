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Задержан экс-замначальника регионального управления СК по Хакасии

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В Хакасии задержали бывшего замначальника регионального управления Следственного комитета Вячеслава Павина. Об этом 20 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника информагентства, решается вопрос о возбуждении в отношении него и других фигурантов уголовного дела о мошенничестве.

Источник «Тайга.Инфо» рассказал, что следственные действия связаны с посреднической деятельностью Павина в сфере адвокатуры и правоохранительных органов. Он предположил, что дело «может быть инициировано новым начальником УФСБ по Хакасии» Максимом Родецким.

Павин был уволен из СК в 2017 году «в связи с выходом на пенсию за выслугу лет». Как пишет издание 19rusinfo, он считал свою отставку незаконной и пытался ее оспорить.

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