Смотрите наверх. Глыба льда разбила Porsche Cayenne в центре Петербурга, но в соцсетях не верят

Упавшая с крыши глыба льда оставила заметные повреждения на Porsche Cayenne, припаркованном в центре Петербурга. Об этом 20 января рассказали очевидцы в соцсетях.



По словам автора поста в группе «ДТП и ЧП», инцидент произошел накануне вечером на улице Восстания, 44. Люди успели выйти из авто за минуту до падения.



«Разбита фара, капот, крыло, дверь. Хорошо, водитель и пассажир успели отойти от машины», — пишет очевидица. Она добавила, что глыба была «размером со школьную парту».

