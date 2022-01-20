Смотрите наверх. Глыба льда разбила Porsche Cayenne в центре Петербурга, но в соцсетях не верят

Упавшая с крыши глыба льда оставила заметные повреждения на Porsche Cayenne, припаркованном в центре Петербурга. Об этом 20 января рассказали очевидцы в соцсетях.
По словам автора поста в группе «ДТП и ЧП», инцидент произошел накануне вечером на улице Восстания, 44. Люди успели выйти из авто за минуту до падения.
«Разбита фара, капот, крыло, дверь. Хорошо, водитель и пассажир успели отойти от машины», — пишет очевидица. Она добавила, что глыба была «размером со школьную парту».
Комментаторы с оценкой не согласились. По их мнению, вмятины «не на той стороне». Некоторые посчитали, что за падением льда владельцы авто пытаются скрыть следы ДТП.