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Свидание с «Идой» было недолгим. Петербург тает, но скоро опять будет холодно и скользко

Январь напомнил петербуржцам о весне плюсовой температурой и дождями. Синоптики обещают, что морозы вернутся в ближайшие дни.

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По данным Северо-Западного УГМС, 20 января в городе ожидается +1… +3 градуса. Погода будет облачной. Днем прогнозируют мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Атмосферное давление будет понижаться.

По словам ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, крещенское потепление связано с североатлантическим циклоном «Ида». Он принес массы влажного и хорошо согретого Гольфстримом океанического воздуха. Синоптик рассказал, что оттепель закончится в четверг вечером и в город вернётся гололедица.

Уже завтра, 21 января, в Северной столице ожидается до 3 градусов ниже нуля. А в ночь на субботу может похолодать до -6. По данным «Яндекса», на следующей неделе температура будет опускаться до -11 градусов.

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Комментарии (3)

E .SladkiBubalehhh
Мастер Йода … бред
Kezevo
Таких качелей давно не было, то -24 то +4 за сутки.
инкогнитто
Не Фёкла?
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