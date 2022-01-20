Свидание с «Идой» было недолгим. Петербург тает, но скоро опять будет холодно и скользко

По данным Северо-Западного УГМС, 20 января в городе ожидается
По словам ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, крещенское потепление связано с североатлантическим циклоном «Ида». Он принес массы влажного и хорошо согретого Гольфстримом океанического воздуха. Синоптик рассказал, что оттепель закончится в четверг вечером и в город вернётся гололедица.
Уже завтра, 21 января, в Северной столице ожидается до 3 градусов ниже нуля. А в ночь на субботу может похолодать до -6. По данным «Яндекса», на следующей неделе температура будет опускаться до -11 градусов.