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Героя видео про «зятя и пиво» задержали. Блогера подозревают в кражах, убийстве и стрельбе по полицейским

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Беглого блогера Алексея Щетинина, подозреваемого в серии квартирных краж, убийстве и стрельбе по полицейским, задержали в сауне в Краснодарском крае. Об этом 19 января сообщает со ссылкой на «Темрюк-Инфо» «Живая Кубань».

По данным издания, блогера повезли в Темрюк. В декабре за сведения о нем объявили денежное вознаграждение, но в каком размере — не уточняли.

Алексея разыскивали с декабря 2020 года. Он обрел славу после вирусного видео в TikTok, героиня которого радостно говорила, что к ней приехал зять и она будет пить с ним пиво. Щетинин и сам активно вел соцсети и снимал для них ролики. Причем делать ему это не мешал даже розыск.

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