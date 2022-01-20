Закрытый из-за ковида Музей Ван Гога в знак протеста открыл салон красоты

Музей Ван Гога в Нидерландах 19 января провел акцию протеста против запрета на работу. Об этом представители институции рассказали в официальном аккаунте музея, расположенного в Амстердаме.



«Ожидание лучших времен должно быть не чувством, а действием, — говорил Ван Гог, поэтому мы на день открыли салон красоты, — говорится в публикации. — Музеи в Нидерландах до сих пор под запретом, поэтому мы превратили наш музей на один день в салон красоты, чтобы привлечь внимание к несправедливому отношению к культурному сектору в период пандемии коронавируса».