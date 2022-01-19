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В Кении родились слонята-близнецы. Такого почти не случается

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В кенийском национальном парке Самбуру родились слонята-близнецы. Это очень редкий случай — его вероятность составляет примерно 1%, сообщает 19 января Newsweek.

Детенышам всего несколько дней, по оценкам специалистов, они выглядят хорошо, но пока маловаты. У их матери Боры уже есть опыт воспитания малыша, а благодаря дождям в парке выросло достаточно хорошей травы для питания слонят, и это обнадеживает исследователей.

«Близнецы слонов очень редки. На самом деле они редко живут как близнецы, поскольку обычно минимум один умирает. Для матери кормление двоих детенышей — большой стресс», — отметил биолог Иэн Дуглас-Гамильтон, основатель организации Save the Elephants.

Слонят-близнецов в заповеднике не было с 2006 года. Африканские слоны имеют самый длительный период беременности среди всех ныне живущих млекопитающих — примерно 22 месяца. У фертильных самок рождаются детеныши примерно каждые четыре года.

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Комментарии (3)

Милая +
Малявочки, как игрушечные. Пусть растут здоровыми и становятся большими.
260965961
Дай бог им всем выжить!
silakovas@icloud.com
Хорошие, здоровья им.
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