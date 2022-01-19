В Кении родились слонята-близнецы. Такого почти не случается

В кенийском национальном парке Самбуру родились слонята-близнецы. Это очень редкий случай — его вероятность составляет примерно 1%, сообщает 19 января Newsweek.
Детенышам всего несколько дней, по оценкам специалистов, они выглядят хорошо, но пока маловаты. У их матери Боры уже есть опыт воспитания малыша, а благодаря дождям в парке выросло достаточно хорошей травы для питания слонят, и это обнадеживает исследователей.
Congratulations to Bora from the Winds on giving birth to TWO elephant calves (male and female) this past weekend. Twin births like this are rare - in fact we haven’t seen twins in the park for decades!— Save the Elephants (@ste_kenya) January 18, 2022
Photos by Jane Wynyard and Bernard Lesirin pic.twitter.com/gWke38yyOm
«Близнецы слонов очень редки. На самом деле они редко живут как близнецы, поскольку обычно минимум один умирает. Для матери кормление двоих детенышей — большой стресс», — отметил биолог Иэн Дуглас-Гамильтон, основатель организации Save the Elephants.
Слонят-близнецов в заповеднике не было с 2006 года. Африканские слоны имеют самый длительный период беременности среди всех ныне живущих млекопитающих — примерно 22 месяца. У фертильных самок рождаются детеныши примерно каждые четыре года.