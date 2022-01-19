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Семак: Как можно говорить о выходе из группы в Лиге чемпионов, если наш бюджет — 25–26-й среди всех участников

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Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в интервью сайту «Чемпионат.com» 19 января объяснил неудачи сине-бело-голубых в Лиге чемпионов. Петербургская команда при Семаке ни разу не выходила в плей-офф самого престижного европейского клубного турнира.

По словам специалиста, в групповом этапе ЛЧ сезона-2021/22 сине-бело-голубые могли рассчитывать еще на два-три очка при стечении обстоятельств.

«Может, могли победить «Челси» дома, а в Лондоне сыграть вничью. Либо зацепить ничью с «Ювентусом» в Петербурге. Но кардинально это ситуацию не изменило бы. Даже в кризисный сезон составы «Челси» и «Ювентуса» превосходят состав «Зенита». Пройти возможно, но это было бы скорее стечение обстоятельств, нежели заслуга команды. Да, могли бы выйти в плей-офф в этой Лиге чемпионов, в следующей, но это не являлось бы закономерностью. Конкурировать сложно», — заявил Семак.

Главный тренер «Зенита» считает, что, прежде чем ставить задачи, нужно понимать, насколько они реальны. И если в чемпионате России бюджет петербургской команды выше, чем у конкурентов, то в Лиге чемпионов ситуация другая.

«Как можно говорить о выходе из группы в Лиге чемпионов? Мне бы хотелось услышать аргументы людей, которые на этом настаивают. Ставить задачу — да, должны. В Лиге чемпионов наш бюджет — 25–26-й среди всех участников, а выходят в плей-офф 16 (команд. — Прим. ред.). Здесь сложно использовать слово «должны». Должны стараться и ждать шанса, чтобы это случилось. Вряд ли можно предъявить нам претензии в двух играх с «Челси» и в домашней с «Ювентусом». Да, в созидании не все получилось, но в обороне выглядели хорошо», — считает Семак.

Напомним, что «Зенит» по итогам группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 занял третье место и вышел в стыковые матчи за право сыграть в 1/8 Лиги Европы.

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Комментарии (8)

Danik
Раньше и меньше было денег и выходили!
Сейчас закормили деньгами и легионерами и не выходят!
Может смс-ками начнут собирать на выход из группы!?
Детям деньги на операции отдайте, а в Зенит своих воспитанников возьмите! Они Вам выйдут просто из гордости и любви к городу!
Позорище это футбольное шоу!
Bombaher
Т.е. неважно как играть, главное, сколько денег потрачено, да, задравшийся тренер?
Видимо чемпиона России так и определяют, кто больше денег растратил, тот и "чемпион". Можно даже с дивана не слезать.
VKuser1862653
Им мало денег?!!!!!
Они не охренели ли совсем?
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