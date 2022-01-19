Семак: Как можно говорить о выходе из группы в Лиге чемпионов, если наш бюджет — 25–26-й среди всех участников

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в интервью сайту «Чемпионат.com» 19 января объяснил неудачи сине-бело-голубых в Лиге чемпионов. Петербургская команда при Семаке ни разу не выходила в плей-офф самого престижного европейского клубного турнира.



По словам специалиста, в групповом этапе ЛЧ сезона-2021/22 сине-бело-голубые могли рассчитывать еще на два-три очка при стечении обстоятельств.



«Может, могли победить «Челси» дома, а в Лондоне сыграть вничью. Либо зацепить ничью с «Ювентусом» в Петербурге. Но кардинально это ситуацию не изменило бы. Даже в кризисный сезон составы «Челси» и «Ювентуса» превосходят состав «Зенита». Пройти возможно, но это было бы скорее стечение обстоятельств, нежели заслуга команды. Да, могли бы выйти в плей-офф в этой Лиге чемпионов, в следующей, но это не являлось бы закономерностью. Конкурировать сложно», — заявил Семак.

