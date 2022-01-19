Кто пойдет на удаленку и сколько за нее будут платить? Как по закону придется работать из дома

Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжает расти, а власти в очередной раз обсуждают меры, которые могли бы ее остановить. Снова вспомнили про удаленку — вернуть ее предложил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 18 января.

— Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу, — заявил Мишустин. — В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями.



Для тех, кто успел забыть, каково это — работать на удаленке, или прежде с дистанционной работой не сталкивался, мы подготовили памятку: вспоминаем самые главные правила.

Я не хочу идти на удаленку, могу остаться?

Согласно закону, который был принят в 2020 году, в исключительных ситуациях согласие работника не требуется — достаточно воли начальства. Например, отправить на удаленку могут в случае катастрофы, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. Также могут отправить на дистант, в случае если соответствующее решение примут органы власти или местного самоуправления.

Мой шеф против удаленки, можно пожаловаться на него?

Переход на удаленку пока не принудителен для работодателей — премьер-министр Михаил Мишустин порекомендовал перевести сотрудников на дистант, однако каких-либо документов на этот счет подписано не было. Так что и жаловаться пока нет оснований.



Зарплату на удаленке понизят?

Не должны. В законе прямо говорится, что дистанционная работа не может являться основанием для снижения заработной платы.

Если нет условий для работы дома, можно отказаться?

Оборудованием и другими необходимыми средствами для работы сотрудника обязан обеспечивать работодатель. Если у вас, к примеру, нет дома компьютера — его должны предоставить. Если работодатель не предоставляет необходимое оборудование, то время, когда вы не можете выполнять свои прямые обязанности, будет считаться временем простоя.

Время простоя оплачивается, но, к сожалению, не очень высоко — две трети тарифной ставки или оклада. Если оклад сотрудника равен минимальному размеру оплаты труда (13 89 0 рублей), то за простой он получит чуть больше девяти тысяч. За что меня могут уволить на удаленке?

В целом причины для увольнения по статье остаются те же — все они перечислены в Трудовом кодексе. Закон об удаленке лишь вносит дополнения: работодатель может расторгнуть договор с дистанционным сотрудником, если тот два дня подряд не выходит на связь без уважительной причины. Также лишиться рабочего места вы рискуете, если поменяете место дислокации (допустим, решили устроить себе удаленку в условной Турции), не предупредив об этом начальство, и это скажется на качестве работы.



Как начальник отследит, сколько я работаю?

Начальник имеет право установить на компьютер программное обеспечение, которое будет показывать время включения и выключения компьютера, делать скриншоты рабочего стола в течение дня, собирать данные о поведении каждого сотрудника по многочисленным параметрам и предоставлять начальнику подробный анализ в конце каждого месяца.

— Эта система может быть и не на удаленной работе, и она вполне законна, — говорит адвокат Андрей Конышев. — Условия, когда работодатель имеет право проверять сотрудника на основании какой-либо программы, которая выдает количество рабочих часов, сегодня могут присутствовать даже в трудовом договоре. Но работник обязательно должен быть осведомлен об этом. Это не будет противоречить закону. Незаконно, если начальник подглядывает за сотрудниками, когда те ничего не подозревают: подключиться через веб-камеру и посмотреть, в каком состоянии работник, находится он перед рабочим компьютером или он просто включил его. Мне известно несколько случаев, когда людей таким образом увольняли, но, конечно, это негласно: человеку предлагали уволиться по собственному желанию на основании того, что в рабочее время на удаленной работе он на рабочем месте не находился.



А сам я могу уволиться удаленно? Да. Порядок увольнения тот же — нужно написать заявление. Заявление можно отправить в том числе по электронной почте, но тогда оно должно быть заверено электронной подписью. Для получения электронной подписи необходимо обратиться с паспортом в аккредитованный удостоверяющий центр, список их можно найти на сайте Минцифры. Или можно отправить заявление заказным письмом с уведомлением.