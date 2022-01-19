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«Ленсвет» теряет руководителя. Сергей Мителёв покидает пост директора предприятия

Директор СПб ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителёв переходит на новое место работы. С 21 января 2022 года исполнять обязанности руководителя предприятия будет заместитель директора — главный инженер Сергей Алексеев. Об этом вечером 19 января сообщила пресс-служба Смольного.

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Сергей Мителёв возглавлял «Ленсвет» с декабря 2006 года. Его новое место работы в сообщении не уточняется.

Основными направлениями деятельности СПб ГБУ "Ленсвет" являются: наружное электрическое освещение города, эксплуатация, техническое обслуживание и капитальный ремонт, проектирование, строительство, реконструкция систем электросетей и установок наружного освещения улиц, дорог, проездов, дворов и других видов наружного освещения, а также архитектурно-декоративная подсветка.

«Ленсвет» является одной из старейших организаций Санкт‑Петербурга. В 2022 году ей исполняется 88 лет.

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