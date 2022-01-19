«Яндекс» покупает рекламную платформу для малого и среднего бизнеса eLama

«Яндекс» объявил о покупке технологической рекламной платформы для небольших агентств, малого и среднего бизнеса eLama. Стороны рассчитывают, что сделка будет закрыта до конца второго квартала 2022 года. Сумма не называется.



Как сообщает пресс-служба «Яндекса» 19 января, eLama сохранит бренд и продолжит развиваться в интересах своих клиентов и партнеров. Основные клиенты сервиса — представители малого и среднего бизнеса, небольшие рекламные агентства и специалисты по настройке рекламы. Для них все останется по-прежнему.

