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«Яндекс» покупает рекламную платформу для малого и среднего бизнеса eLama

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«Яндекс» объявил о покупке технологической рекламной платформы для небольших агентств, малого и среднего бизнеса eLama. Стороны рассчитывают, что сделка будет закрыта до конца второго квартала 2022 года. Сумма не называется.

Как сообщает пресс-служба «Яндекса» 19 января, eLama сохранит бренд и продолжит развиваться в интересах своих клиентов и партнеров. Основные клиенты сервиса — представители малого и среднего бизнеса, небольшие рекламные агентства и специалисты по настройке рекламы. Для них все останется по-прежнему.

Ожидается, что сделка позволит eLama улучшить платформу с помощью технологий «Яндекса», найти новых клиентов и масштабировать бизнес. IT-гигант получит технологическую часть сервиса и опытную команду специалистов. Стороны рассчитывают, что при согласии Федеральной антимонопольной службы России сделка будет закрыта до конца второго квартала 2022 года.

eLama позволяет настраивать, запускать и анализировать рекламные кампании в «Яндекс.Директе», Google Ads, Facebook, «ВКонтакте» и других системах. «Мы останемся гибкой и самостоятельной структурой», — обещает сервис в Instagram.

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