Историк искусства расскажет, как художники закрутили роман с модой и что из этого вышло

На портретах кисти Леонардо знатные итальянки изображены бедными. Что за мода такая была? С 24 января по 28 февраля историк искусства и костюма Ольга Хорошилова прочитает шесть лекций о творчестве известнейших европейских мастеров в контексте развития костюма от эпохи Средневековья до начала XXI века. 18+

Искусство Джотто было связано с появлением феномена моды, Амброджо Лоренцетти воспользовался помощью сиенской моды, а Леонардо так увлекся, что сам стал в некотором роде модельером. В свою очередь, Веласкес умудрялся критиковать короля, просто меняя костюмы на его портретах, а французская художница Виже-Лебрен ввела в моду не только античные туники, но и давно почившего коллегу, Рубенса. Что касается стилей street casual и a la parisienne, то за них мы можем быть благодарны импрессионистам. А некоему аугсбургскому бухгалтеру — за первый в мире fashion-блог. Будем слушать подробности, а попутно узнаем, что такое акетон, «тирамису по-рафаэлевски», чем мантильи отличались от тападо и на что намекали дамы с веером.

