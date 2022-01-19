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Историк искусства расскажет, как художники закрутили роман с модой и что из этого вышло

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На портретах кисти Леонардо знатные итальянки изображены бедными. Что за мода такая была? С 24 января по 28 февраля историк искусства и костюма Ольга Хорошилова прочитает шесть лекций о творчестве известнейших европейских мастеров в контексте развития костюма от эпохи Средневековья до начала XXI века. 18+

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Искусство Джотто было связано с появлением феномена моды, Амброджо Лоренцетти воспользовался помощью сиенской моды, а Леонардо так увлекся, что сам стал в некотором роде модельером. В свою очередь, Веласкес умудрялся критиковать короля, просто меняя костюмы на его портретах, а французская художница Виже-Лебрен ввела в моду не только античные туники, но и давно почившего коллегу, Рубенса. Что касается стилей street casual и a la parisienne, то за них мы можем быть благодарны импрессионистам. А некоему аугсбургскому бухгалтеру — за первый в мире fashion-блог. Будем слушать подробности, а попутно узнаем, что такое акетон, «тирамису по-рафаэлевски», чем мантильи отличались от тападо и на что намекали дамы с веером.

О том, как художники влияют на моду и как мода влияет на художников, постигаем на цикле лекций «Художники и мода. Роман тысячелетия». Можно ходить на отдельные, можно на все. Подробности на сайте школы. Начало первой лекции 24 января в 19:00.

Александра Шеромова

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