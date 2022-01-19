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В Сертолово открылась новая школа на 825 учеников с тремя компьютерными классами

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В Кореловском переулке в Сертолово начала работу новая школа — Сертоловская средняя школа № 3, рассчитанная на 825 детей. Как сообщают в компании «КВС», в нее заглянул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району.

В школе на территории микрогорода «Новое Сертолово» оборудовано три компьютерных класса, отдельно выделен пищеблок и столовая на 330 мест, а также спортивный зал, актовый зал на 428 мест с мультимедийным оборудованием и музыкальными инструментами, в том числе роялем и двумя синтезаторами. В классных кабинетах работают информационные панели и сенсорные киоски.

Здесь создали отдельные зоны для отдыха учеников средних и старших классов и групп продленного дня. Трехэтажное здание новой школы сможет принять 33 класса.

Кроме того, на территории образовательного учреждения есть футбольное поле, свой стадион с дорожками для бега и прыжков в длину, баскетбольная и волейбольная площадки.

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