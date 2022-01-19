В Сертолово открылась новая школа на 825 учеников с тремя компьютерными классами

В Кореловском переулке в Сертолово начала работу новая школа — Сертоловская средняя школа № 3, рассчитанная на 825 детей. Как сообщают в компании «КВС», в нее заглянул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району.



В школе на территории микрогорода «Новое Сертолово» оборудовано три компьютерных класса, отдельно выделен пищеблок и столовая на 330 мест, а также спортивный зал, актовый зал на 428 мест с мультимедийным оборудованием и музыкальными инструментами, в том числе роялем и двумя синтезаторами. В классных кабинетах работают информационные панели и сенсорные киоски.

