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Под Оренбургом задержали подозреваемого в краже драгоценностей из церкви. Ему понравился крестик, а остальное «прихватил случайно»

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Фото: МВД Медиа
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В городе Гай неизвестный похитил из молитвенного зала Кафедрального собора святого Иоанна Кронштадтского пожертвования в виде ювелирных изделий, которые прихожане оставляют у иконы «Пресвятая Богородица Табынская». Об этом 19 января сообщает МВД Медиа.

«Эти украшения обычно верующие сами жертвовали на икону, когда получали от нее исцеление либо исполнение их молитв, и в связи с этим данное преступление выглядело вопиющим», — рассказал 19 января настоятель церкви Максим Бражников.

Автор: МВД Медиа / YouTube

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 31-летнего местного жителя. Он пояснил, что пошел на преступление из-за приглянувшегося крестика, остальное «прихватил случайно». Возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ (кража).

Фото: МВД Медиа

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