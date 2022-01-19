Под Оренбургом задержали подозреваемого в краже драгоценностей из церкви. Ему понравился крестик, а остальное «прихватил случайно»

В городе Гай неизвестный похитил из молитвенного зала Кафедрального собора святого Иоанна Кронштадтского пожертвования в виде ювелирных изделий, которые прихожане оставляют у иконы «Пресвятая Богородица Табынская». Об этом 19 января сообщает МВД Медиа.
«Эти украшения обычно верующие сами жертвовали на икону, когда получали от нее исцеление либо исполнение их молитв, и в связи с этим данное преступление выглядело вопиющим», — рассказал 19 января настоятель церкви Максим Бражников.
Автор: МВД Медиа / YouTube
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 31-летнего местного жителя. Он пояснил, что пошел на преступление из-за приглянувшегося крестика, остальное «прихватил случайно». Возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ (кража).