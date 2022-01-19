Под Оренбургом задержали подозреваемого в краже драгоценностей из церкви. Ему понравился крестик, а остальное «прихватил случайно»

В городе Гай неизвестный похитил из молитвенного зала Кафедрального собора святого Иоанна Кронштадтского пожертвования в виде ювелирных изделий, которые прихожане оставляют у иконы «Пресвятая Богородица Табынская». Об этом 19 января сообщает МВД Медиа.



«Эти украшения обычно верующие сами жертвовали на икону, когда получали от нее исцеление либо исполнение их молитв, и в связи с этим данное преступление выглядело вопиющим», — рассказал 19 января настоятель церкви Максим Бражников.