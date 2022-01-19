В Петербурге умерла начальник Северо-Западного УГМС Татьяна Загребина

В Петербурге на 64-м году жизни после непродолжительной болезни скончалась начальник ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», кандидат географических наук Татьяна Загребина. Ее не стало накануне, сообщила 19 января пресс-служба Северо-Западного УГМС.

Татьяна Загребина родилась в 1958 году в Ижевске. Окончила Одесский гидрометеорологический институт по специальности инженер-метеоролог, в 2001 году — Удмуртский государственный университет по специальности экономист-менеджер, в 2010-м защитила кандидатскую диссертацию.

Трудовая деятельность Татьяны Аркадьевны связана с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Более 25 лет она проработала в Удмуртском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Удмуртский ЦГМС) Верхне-Волжского межрегионального территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 1997 по 2006 год являлась начальником Удмуртского ЦГМС.



В Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Загребина работала с 2006 года, в 2020-м стала начальником учреждения. Являлась членом общероссийской общественной организации «Российское гидрометеорологическое общество». Была награждена нагрудными знаками «Почетный работник Гидрометслужбы России», «Участник ликвидации последствий ЧС» и «Отличник охраны природы».

Похоронят Татьяну Загребину в субботу, 22 января, на Иликовском кладбище в Ломоносове.

