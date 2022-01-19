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Дагестанские полицейские с автоматами устроили драку и попали на видео

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Двое полицейских устроили драку на улице в Махачкале. Оба уже лишились работы, сообщает 19 января РИА Новости со ссылкой на МВД Дагестана.

Драчунов сняла камера наблюдения. Можно заметить, как двое мужчин в форме, вооруженные автоматами, после словесного конфликта пустили в ход голову, ноги и кулаки. Разнимать их пришлось коллегам и прохожим.

Как пишет издание «Подъем», по предварительным данным, поводом стало то, что один из участников конфликта повысил голос на другого, а тот «не стал терпеть «начальственный» тон и ответил силой».

«Руководством МВД по республике Дагестан по факту конфликта между сотрудниками полка ППСП УМВД России по городу Махачкале, имевшего место 18 января, оба сотрудника уволены из ОВД», — заявили в ведомстве.

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Комментарии (11)

zavval
Интересно, кто опаснее - обезьяна с гранатой или дитя гор с автоматом?)))
260928241
Все люди - братья.
Александр Удалов
Зачем автомат, если есть голова?
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