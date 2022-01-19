Дагестанские полицейские с автоматами устроили драку и попали на видео

Двое полицейских устроили драку на улице в Махачкале. Оба уже лишились работы, сообщает 19 января РИА Новости со ссылкой на МВД Дагестана.



Драчунов сняла камера наблюдения. Можно заметить, как двое мужчин в форме, вооруженные автоматами, после словесного конфликта пустили в ход голову, ноги и кулаки. Разнимать их пришлось коллегам и прохожим.

