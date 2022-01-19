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Курский депутат заявил, что молитва «Отче наш» убивает сто видов вирусов. Он пришел в красную зону с самогоном, чесноком и без маски

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Депутат Курской областной думы Николай Карцев в начале января прошлого года пришел в красную зону больницы Железногорска без маски. С собой он принес сало, чеснок, мёд, хрен и банку самогона — по его версии, именно это является лекарством от коронавируса.

Как рассказал парламентарий местному изданию «Курские известия» 19 января, в ковидарий он направился после звонка бывшей свояченицы.

«Было утро 1 января, часов 9 утра, я вошел в коридор на первом этаже, там никого, расслабились, что ли. Начал звонить свояченице, врач выскочил: «Что такое? Почему вы вошли? Да еще без маски!» Я передал ему сумку, он ее отнес в палату», — поведал Карцев.

По словам депутата, уже в августе к нему подошла незнакомая женщина, которая поблагодарила его за выздоровление, вместе с ней поправились четыре человека, которые лежали в палате.

Карцев добавил, что основная причина заболеваемости COVID-19 — страх. Сам парламентарий не делал прививку и не болел ковидом. Он считает, что сохранить здоровье помогает молитва «Отче наш», которая «убивает 100 видов вирусов».

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Комментарии (30)

teodor
"как же он работал в очистке?"
265055770
Победа демократии.
sergeant-1
На своей шкуре зная как иногда "лечит" современная отечественная медицина, скажу только - очень мудро....
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